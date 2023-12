Ragusa. Definiti ulteriori fondi regionali da destinare a eventi natalizi

È stata trasmessa la scorsa settimana all’assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione siciliana l’istanza per la realizzazione di interventi e programmi di promozione turistica e culturale per il corrente anno a favore di enti, fra i quali anche il Comune di Ragusa, che proprio in queste ultime ore ha ricevuto il conforto dell’apposito decreto di finanziamento. Il provvedimento è stato fortemente voluto dall’onorevole Ignazio Abbate che ha presentato apposito emendamento alla manovra finanziaria approvata dall’Assemblea regionale con legge n.25 del 21 novembre scorso.

“Si tratta di un contributo straordinario che ammonta a venticinquemila euro e che è finalizzato alla realizzazione di eventi festivi legati alla stagione natalizia”, dichiarano i consiglieri comunali Rossana Caruso e Federico Bennardo che si sono fatti portavoce del fondo destinato alla città di Ragusa. “Un significativo finanziamento – dicono – che ci consentirà di creare un’atmosfera festiva e coinvolgente per i nostri cittadini, promuovendo la condivisione di gioia e solidarietà su tutto il territorio comunale. I fondi, infatti, ci hanno consentito di finanziare delle iniziative a cui tenevamo e che, per lo più, potessero coinvolgere le associazioni cittadine che si occupano di disabili minori, ponendo anche l’attenzione verso quelle zone del nostro territorio che avrebbero avuto meno rilevanza. Tra le altre cose, infatti, siamo riusciti ad organizzare un concerto con il coro polifonico “Enarmonia” presso la parrocchia San Giovanni Maria Vianney in contrada Puntarazzi; lo spettacolo evento “Il tuo Re viene” organizzato dal “Centro cristiano Emmanuel Onlus”; la decorazione di 54 lampioni che simbolicamente collegheranno via Roma a Ibla attraverso la scalinata di Santa Maria delle Scale con fili di luci che si alimenteranno attraverso energia solare; l’acquisto di due abeti, uno da allestire in piazza Pola e uno per il porto turistico di Marina di Ragusa, che saranno poi ripiantumati; lo show cooking “Il Natale più Dolce che ci sia” organizzato dall’associazione per disabili adulti “Alba Chiara Ragusa” ed il presepe realizzato dai ragazzi di “Casa Rosetta”. E, ancora, la cerimonia di accensione dell’albero di piazza Pola a cura del Cav, in nome di tutti i bambini e le bambine nati a Ragusa nel 2023. Infine, doppio appuntamento con l’intrattenimento di Massimo Garaffa e i suoi strumenti tipici a Marina di Ragusa e un concerto a cura dell’associazione culturale musicale “San Giorgio 1892” a San Giacomo”. “Ringraziamo l’amministrazione comunale e la Regione Siciliana rispetto a cui ci siamo posti come interlocutori in queste settimane di lavoro. Lo scopo, che speriamo di non disattendere, è quello di rendere la nostra città ancora più ospitale e accogliente” concludono i consiglieri Caruso e Bennardo.

