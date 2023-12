Festival organistico Ibla. Sabato ultimo appuntamento con un duo

Ultimo appuntamento, domani, con la 27esima edizione del Festival organistico internazionale di Ibla – Città di Ragusa. Dopo il successo ottenuto, ieri sera, in Cattedrale, dal professore Marco D’Avola, che ha fatto risuonare con sonorità poderose l’eccezionale strumento della chiesa di San Giovanni Battista, riscuotendo consensi unanimi da parte del pubblico presente, domani, sabato 9 dicembre, sarà l’ultimo appuntamento di questa 27esima edizione. Sempre in Cattedrale, alle 19,45, esibizione con un duo di musicisti formato da Cornelia Schunemann, sassofonista tedesca, e dall’organista Salvatore Pronestì, direttore del festival internazionale d’organo al Pantheon in Roma. Due fini interpreti che chiuderanno nella maniera migliore gli appuntamenti che si sono succeduti durante il festival e che hanno messo di volta in volta in rilievo la caratura di interpreti che hanno onorato nella maniera migliore la manifestazione di cui è direttore artistico il prof. Marco D’Avola. Anche per domani, così come già accaduto ieri sera, ci si attende che possa esserci una consistente presenza di appassionati della musica d’organo in questo caso impreziosita dalla presenza del sassofono.

Salva