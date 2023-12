Torna L’Onav con ChocoModica 2023 per gli assaggiatori di vino

Torna l’Onav, l’organizzazione nazionale assaggiatori di vino, con ChocoModica 2023. Una serie di eventi rivolti agli esperti e a chi lo vuole diventare. Per esaltare, ancora di più, il gusto del cioccolato Igp. Quattro gli appuntamenti promossi. Tutti nei saloni della Società operaia di mutuo soccorso in corso Umberto I al civico 157, ovviamente a Modica. Il primo si è già tenuto ieri con i banchi di assaggio libero per tutto l’orario di apertura, con la masterclass “La Toscana” con Carpineto che ha previsto 4 vini in degustazione e ancora la masterclass “Il Moscato” lo conosciamo veramente? Noto, Pantelleria, Asti, Rosa, cioccolato Nacrè in abbinamento. Oggi, dalle 16 alle 17 nella sala museo Franco Libero Belgiorno, al palazzo della Cultura, la “Premiazione 3Prosit”, con il presidente nazionale Onav Vito Intini, il delegato Onav Catania e consigliere nazionale Danilo Trapanotto, la delegata Onav Messina Cettina Lanzafame e il delegato Onav Modica Giorgio Solarino. Saranno presenti i proprietari delle rispettive cantine per il ritiro del riconoscimento, alla presenza delle autorità della città di Modica. Dalle 17 alle 18 la masterclass, alla Società operaia, con i vini premiati, selezioni a cura del presidente Intini. Dalle 19 alle 20 masterclass con i vini premiati, selezioni a cura dei delegati Sicilia. Sabato, apertura come sempre dalle 10 alle 23. Dalle 16 alle 17 masterclass “Il Piemonte” con Marchesi di Barolo, 4 vini in degustazione. Dalle 18 alle 19 masterclass “Passito…passito” di Frappato, Nero D’Avola, Nerello mascalese e Pantelleria, con cioccolato Nacrè in abbinamento. Dalle 20 alle 21 masterclass “Sicilia metodo classico” da Nerello mascalese, da Frappato in anfora da Nerello mascalese non Etna. “L’occasione di queste giornate – chiarisce Solarino, delegato Onav Modica – ci sarà utile per fare riappropriare il gusto delle dovute percezioni sensoriali in occasione di un evento di grande spessore culturale come ChocoModica 2023. Stiamo facendo la nostra parte per esaltare, attraverso il vino, il cioccolato Igp”. E’ possibile prenotare la partecipazione alle masterclass attraverso l’Instagram di Onav Modica inviando un messaggio con i propri dati.

Salva