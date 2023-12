“Ragusa città del Natale 2023”, 180 appuntamenti in programma

“Una città, più di un Natale – esordisce così il sindaco di Ragusa Peppe Cassì nel presentare il programma di “Ragusa città del Natale 2023” promosso dall’Amministrazione comunale -. Perché vivremo eventi in Centro, a Ibla, a Marina, a Donnafugata, a San Giacomo e non solo; perché il programma “Ragusa città del Natale 2023” è per tutte le età, per tutti i palati.

Dal Villaggio del gusto Slow food in via Roma ai mercatini di Piazza San Giovanni e Piazza Repubblica, dalla Casa di Babbo Natale a Ibla allo spettacolo Oceano Mare itinerante, i presepi viventi e quelli in mostra, Babbo Natale in carrozza, la tombola vivente, il musical La sirenetta, tanti concerti, tanto teatro, il Costaiblea film e festival, il festival organistico, la musica “diffusa” con Filinona, gli spettacoli sempre diversi de La porta dei sogni.

Alcuni esempi di un programma composto da circa 180 appuntamenti. Dal 7 dicembre al 7 gennaio, Ragusa sarà come un albero natalizio le cui luci lampeggianti si accenderanno ogni giorno in luoghi, con colori ed eventi diversi, senza interruzioni. Ogni giorno l’atmosfera del Natale.

Il Capodanno in Piazza San Giovanni? Con un’icona della musica e del divertimento come Dj Fargetta”.

Il programma completo è disponibile sul sito www.cccragusa.it al link:

Salva