Cala il sipario sulla la terza edizione del Sicilia Pony show

Si è conclusa domenica 3 dicembre dopo 3 intense giornate di gara la terza edizione del Sicilia Pony show , un campionato regionale interamente dedicato al mondo pony . Sono stati oltre 170 i binomi in campo nelle varie discipline di salto dressage pony games Gimkane . Tre giornate di sport e divertimento ma non solo anche motivo di confronto per i giovani, che si stanno avvicinando con determinazione agli sport equestri .

Si ritorna a casa ancora una volta, con un ricco medagliere .

Endurance Cat A

🥇Avola Paola in sella a India

🥈Savarino Stefano in sella a Cherie

🥉Tela Anna in sella a Nerina

🎖️4^ posto Puccia Salvatore in sella a Ciccio

Endurance Cat B

🏆Savarino Sofia in sella a Alba

🏆Abbate Ferdinando in sella a Maggiolina

🏆Agosta Dorotea in sella a Franco

Dressage Cat E50

🥇Agosta Dorotea & Stellina

Gimkana A1

🥇Giannone Emma e Puccia Salvatore

Gimkana jump40 A2

🥈Giannone Emma e Puccia Salvatore

Gimkana jump40 B1

🥈 Savarino Sofia Savarino Stefano Maltese Mattia

Gimkana jump40B2

🥈 Giannone Giorgio Agosta Dorotea Abbate Ferdinando

Pony Games A2

🥉Giannone Emma e Puccia Salvatore

Pony Games B1

🏆 4^Savarino Sofia Savarino Stefano Maltese Mattia

Pony games B2

🏆Giannone Giorgio Agosta Dorotea Abbate Ferdinando

Salto ostacoli Cat.LB40

🥉Savarino Stefano

🏆4^ Giannone Emma

Salto ostacoli Cat.LB50

🥇 Agosta Dorotea

🥉 Giannone Giorgio

Salto ostacoli Cat.LB60

🥇 Abbate Ferdinando

🥉 Savarino Sofia

Non posso che complimentarmi con tutti i ragazzi – ha dichiarato Salvatore Migliore – che hanno mostrato ancora una volta il loro impegno, grazie anche ai genitori che con tanti sacrifici hanno accompagnato i loro figli in questa avventura, ma soprattutto il grazie più grande va ai loro compagni fidati di avventura nonché i loro pony che ancora una volta si sono dimostrati degli ottimi e vincenti compagni di gioco .

