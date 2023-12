Modica – Paternò. La semifinale di andata Coppa termina 1-1

Perfetta parità tra Modica Calcio e Paternò nella semifinale di andata di Coppa Italia Eccellenza. Il punteggio finale di 1-1 matura con un gol per tempo.

Ad aprire le marcature sono i padroni di casa che si fanno poi raggiungere nella ripresa senza riuscire a tornare in vantaggio prima del fischio finale del direttore di gara.

Primo tempo di studio e con poche occasioni. Per i primi venti minuti i tiri arrivati dalle parti di Romano e Marino non impensieriscono le due formazioni. Il gioco procede fino al 24’ quando Cacciola mette in mezzo un calcio d’angolo preciso sulla testa di Diop che porta in avanti i rossoblù della Contea.

Il primo tempo va in archivio con molto nervosismo ma con poche occasioni degne di nota.

Nella ripresa, dopo sei minuti, arriva la prima occasione per il Paternò, con Micoli che da pochi passi mette fuori di testa. All’8 lo stesso Micoli trova il gol del pareggio ma la bandierina dell’assistente è alzata, il risultato resta invariato ma il gol è nell’aria, con il Paternò che spinge in 10 contro 10 per le espulsioni a fine primo tempo di Vindigni e Mollica. Il gol arriva al 24’ con un pallone che vaga in area, Marino è bravo a parare sulla punizione di Maimone e sulla ribattuta ma nulla può sul tiro di Panarello che si trova il pallone tra i piedi e lo butta dentro. Sul finale ci provano Kebbeh e Palermo ma i loro tiri si spengono alti sopra la traversa.

MODICA CALCIO – PATERNÒ 1-1

Modica Calcio: Marino, Ballatore, Cacciola, Incatasciato, Vindigni, Diop, Azzara, Palermo, Manfrè, Prezzabile, Savasta. Panchina: Genovese, Ferotti, Mortellaro, Musso, Aprile, Kebbeh, Guerci, Agodirin, Lania. Allenatore: Giuseppe Strano.

Paternò: Romano, Napoli, Mollica, Floro, Sangarè, Intzidis, Maimone, Fratantonio, Micoli, Grasso, Messina. Panchina: Coriolano, Panarello, Asero, Greco, Lo Monaco, Distefano, Belluso, Caruso. Allenatore: Filippo Raciti

Marcatori: 24’ pt Diop (M), 24’ st Panarello (P)

Ammoniti: Grasso, Sangarè, Intzidis, Micoli (P) Ferotti, Cacciola (M)

Espulsi: Vindigni, Mollica

