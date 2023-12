Modica. Piero Calabrese è Atleta Pro nel body building mondiale

Il modicano Piero Calabrese, portacolori del Team Ardita, ha ottenuto l’ennesimo prestigioso riconoscimento di un 2023 da incorniciare. Grazie alla vittoria ottenuta a Coventry, Inghilterra, al “Uibff Triple world Championship” ha ottenuto l’esclusiva Pro Card ovvero il tesserino che permette di entrare a far parte del circuito professionistico e gareggiare in competizioni di body building internazionali. Ottenerla non è per niente facile, anzi. E’ l’apice di un lungo percorso che parte dalle competizioni locali passando per le regionali e le nazionali fino ad arrivare nell’olimpo della disciplina mondiale. Solo passando attraverso queste prove intermedie, Piero Calabrese è riuscito ad entrare in questo esclusivo circuito. L’accesso è avvenuto dalla porta principale grazie alla vittoria ottenuta in terra inglese sbaragliando la nutrita concorrenza. Questa vittoria gli ha consegnato quei punti necessari di cui aveva bisogno per fregiarsi del titolo di atleta “Pro”. Un’annata, dicevamo, da incorniciare per Calabrese e più in generale per tutto il Team capitanato da Stefano Ardita che ha celebrato i successi dei propri allievi concedendosi anche un ritorno alle gare dopo qualche tempo vissuto esclusivamente da preparatore.

Salva