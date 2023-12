Messico. Stato di Guerrero un inferno: assassinii, estorsioni…

(gr) L’ultimo di una lunga serie di assassinii, secondo fonti della Polizia, riguarda la morte di José Casales, capo del Pubblico Ministero del municipio di Juan R. Escudero, situato nella zona centrale di Guerrero. Il magistrato è morto in seguito a un’imboscata mentre percorreva l’autostrada da Chilpancingo ad Acapulco, ucciso a colpi d’arma da fuoco da individui privi di scrupoli che lo hanno intercettato nei pressi del quartiere di San José. La Procura Generale di Guerrero ha dichiarato in un comunicato che il magistrato aveva appena aperto un fascicolo per il reato di omicidio contro un capo dei cartelli del narcotraffico. Alcune settimane prima, gang criminali legate al traffico della droga avevano assassinato il direttore della Polizia Municipale, Juan Carlos Vitrago Flores, e tre agenti mentre pattugliavano la strada principale di Tierra Colorada, trovatisi all’improvviso faccia a faccia con individui pronti a tutto e armati fino ai denti. Stessa sorte era toccata qualche settimana prima anche alla guardia del corpo del sindaco dello stesso comune, Diana Carolina Costilla Villanueva. La donna era stata uccisa a colpi d’arma da fuoco mentre entrava in un negozio assieme al sindaco della cittadina, riuscito miracolosamente a salvarsi. Il comune di Juan R. Escudero invece ha conquistato le prime pagine della cronaca nera e dei social network dello Stato quando è stato diffuso un video in cui una mezza dozzina di malviventi armati minacciavano di uccidere gli abitanti di Tierra Colorada, se avessero lasciato le loro case di notte; annuncio-minaccia rispettato alla lettera dai cittadini, e interrotto i festeggiamenti locali. A ciò si aggiunge il verificarsi di attentati, estorsioni, incendi di autobus contro dirigenti e operatori dei trasporti pubblici, costringendo i lavoratori a sospendere il lavoro per diverse settimane. Situazioni drammatiche che stanno angosciando la popolazione della regione.

Salva