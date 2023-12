Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi, chiama Antony Blinken

(gr) Il Ministro degli Esteri, Wang Yi, ha telefonato stamane al Segretario degli Stati Uniti, Antony Blinken, sottolineando l’urgenza di raggiungere, nel più breve tempo possibile, un cessate il fuoco tra i terroristi di Hamas e Israele, conflitto che inevitabilmente coinvolge la popolazione civile palestinese. Durante la telefonata, Yi ha detto che al crocevia tra guerra e pace, i grandi paesi, con maggiore influenza nelle relazioni internazionali, devono fare di più per allentare le tensioni e, in questo caso, fermare le ostilità tra Hamas e Israele nella Striscia di Gaza. Ha sottolineato l’importanza di raggiungere una soluzione al conflitto israelo-palestinese che non si discosti dalla creazione di due Stati, né dal desiderio del popolo palestinese di avere uno Stato indipendente e sovrano, con rispetto dei confini esistenti nel 1967 e con Gerusalemme Est come capitale. Ha aggiunto che la Cina è pienamente disposta a collaborare con le parti e ad avanzare verso l’obiettivo, volto inizialmente a fermare l’avanzata nel territorio di Gaza e successivamente raggiungere la soluzione dei due Stati. Secondo quanto riportato dalla stampa, Blinken ha chiesto a Yi di compiere sforzi per evitare che il conflitto si estenda nella regione che in caso contrario costringerebbe gli Stati Uniti ad intervenire, contro i terroristi che vogliono la distruzione di Israele. Nel frattempo sostenendo la tesi sionista di una Gaza senza Hamas, gli Stati Uniti, hanno dato il via libera a rifornimento di nuovi sofisticati armamenti alle forze militari israeliane di terra e di mare. I due Stati? Realizzazione molto complicata, almeno al momento. Come si ricorderà Antony Blinken dopo i vari colloqui intrapresi con tutti i governanti della Regione aveva proposto che i territori fossero gestiti e posti sotto la tutela dell’ ANP che fa capo ad Abu Mazen.

