Ecuador. Si scontrano tre mezzi in un colpo solo: 7 morti

(gr) La Procura ecuadoriana ha riferito che sette persone sono morte e altre undici sono rimaste ferite in un triplice incidente avvenuto questa mattina nella provincia costiera di Guayas. Il Pubblico Ministero ha aperto un’indagine dopo l’incidente stradale avvenuto al chilometro 26 della strada per El Triunfo, quando si sono scontrati contemporaneamente un camion, un autocarro e un autobus. Insieme al personale della Commissione ecuadoriana per il transito (CTE), le autorità stanno lavorando per rimuovere corpi e raccogliere elementi che possano condurre alle cause che hanno determinato la carambola mortale. Sul posto sono intervenuti i servizi sanitari di emergenza di El Triunfo e i Vigili del fuoco impegnati a soccorrere le persone rimaste incastrate tra il groviglio di lamiere.

