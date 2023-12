Honduras. Autobus precipita da un ponte: 13 morti e 27 feriti

Le autorità honduregne hanno riferito della morte al momento di 13 persone e del ferimento di altre ventisette dopo la caduta da un ponte di un autobus, avvenuta nel comune di Talaca. Il commissario della Polizia nazionale, Wilmer Torres Saavedra, ha fornito i dettagli dell’incidente avvenuto questa mattina al chilometro 31 dell’autostrada che porta a Olancho, precisando che sta indagando sulle cause dell’incidente. Da parte sua, il portavoce dei vigili del fuoco dell’Honduras, Cristian Sevilla, ha spiegato che i feriti sono in condizioni definite critiche, trasferite in vari centri ospedalieri della zona. Per quanto riguarda i deceduti, ha indicato che tra gli altri ha perso la vita anche un bambino di meno di due anni. A questo proposito, il Pubblico Ministero sta cercando di identificare le vittime e la loro nazionalità. Sul luogo dell’incidente, pronto l’intervento di ambulanze, Vigili del Fuoco e elicotteri dell’aviazione honduregna. I media locali hanno riferito che l’incidente è avvenuto di mattina nel dipartimento Francisco Morazán, a est di Tegucigalpa. Secondo la versione della Croce Rossa, l’autobus sarebbe uscito di strada finendo giù dal ponte per una precedenza negata da un articolato che transitava nel senso opposto che ha fatto perdere all’autista il controllo del mezzo. Da parte sua, la presidente dell’Honduras, Xiomara Castro ha detto: “È nostra responsabilità aiutare le persone colpite dal grave incidente. Sono state date istruzioni alle organizzazioni competenti per affrontare questa emergenza. Siamo solidali con le famiglie delle vittime e impegnati a fornire loro tutto il supporto necessario in questo difficile momento”, ha concluso la presidente.

