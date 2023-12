Incidente stradale autonomo lo scorso pomeriggio sulla strada provinciale Chiaramonte-Ragusa. Una Fiat Idea con a bordo due 23enni, per motivi in via di accertamento, è finito contro un muro. Solo uno è rimasto ferito. Rilievi effettuati dai carabinieri di Ragusa. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale.

