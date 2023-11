Vittoria. L’avvocato Cascio lascia il suo incarico al Comune

L’avvocato Giacomo Cascio, Dirigente della Direzione Patrocinio e Contenzioso del Comune di Vittoria, ha annunciato di lasciare l’incarico presso questa Amministrazione per assumere un analogo prestigioso mandato in un’altra pubblica amministrazione.

Durante il suo anno di attività al servizio della Città, l’avvocato Cascio si è distinto per il suo impegno nella direzione di settori essenziali per il corretto funzionamento della macchina amministrativa. Il suo lavoro ha contribuito in modo significativo alla gestione efficiente delle incombenze ricoperte all’interno degli Uffici del Comune.

L’avvocato Cascio ha espresso la sua gratitudine al Sindaco Francesco Aiello per la fiducia riposta in lui, alla Giunta Municipale e all’intero apparato burocratico di Palazzo Iacono. Ha sottolineato la soddisfazione nel servire la comunità di Vittoria.

Il Comune di Vittoria ringrazia l’avvocato Cascio per il suo impegno e la sua dedizione nel corso dell’ultimo anno e gli augura il massimo successo nel suo nuovo incarico presso altra pubblica amministrazione.

Salva