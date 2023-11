Vittoria. Al via la seconda fase della procedura per il Bilancio Partecipativo 2023

In esecuzione della Determina del Dirigente n. 3319 del 24.11.2023, è stata avviata al comune di Vittoria la seconda fase della procedura per il Bilancio partecipativo 2023. Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell’Ente nelle aree e nei settori nei quali l’Ente ha competenza diretta.

La democrazia partecipata è uno strumento di democrazia per la partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica, attraverso il loro coinvolgimento nella scelta degli obiettivi e delle modalità di spesa delle risorse pubbliche.

La prima fase – cioè la presentazione delle proposte progettuali – si è conclusa il 29 settembre scorso. Le proposte, opportunamente valutate dal tavolo tecnico e ammesse alla seconda fase della procedura di democrazia partecipata, saranno sottoposte alla votazione dei cittadini attraverso una scheda di votazione che potrà essere scaricata dal sito istituzionale dell’Ente, assieme alle istruzioni per il voto, oppure essere ritirata presso l’URP del Comune, via Bixio 33. Le schede debitamente compilate, dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune dal 27 novembre al 7 dicembre.

CHI PUO’ VOTARE

Possono votare tutti i cittadini residenti nel territorio del comune di Vittoria, iscritti nelle liste elettorali.

LE SCHEDE

Le schede per il voto sono disponibili on line sull’home page del sito istituzionale www.comunevittoria-rg.it o all’URP, via Bixio 33

IL VOTO

Le schede vanno compilate in ogni loro parte.

Si può esprimere una sola preferenza barrando la casella corrispondente alla proposta. Le proposte sono divise per aree tematiche.

TERMINI DI CONSEGNA

Le schede debitamente compilate vanno consegnate all’ufficio protocollo del Comune dal 27 novembre al 7 dicembre 2023

VOTI VALIDI

Saranno ritenuti validi i voti espressi attraverso le schede, compilate in ogni loro parte. Saranno ritenuti non validi i voti multipli o le schede in cui non sarà stata chiaramente barrata la casella corrispondente alla proposta scelta.

