Santa Croce a bocca asciutta dalla trasferta di Leonforte

Il Santa Croce calcio torna a mani vuote dalla trasferta contro la Leonfortese e complica ulteriormente la propria classifica.

La squadra di Galfano questa volta fuori dalle mura del Kennedy non è riuscita nell’impresa di conquistare almeno un punto e con una rete per tempo ha rimediato la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di sette giorni fa contro la Leonzio.

I biancazzurri ieri al Comunale di Calascibetta, avevano iniziato bene le ostilità, creando una serie di occasioni che se sfruttate meglio, avrebbero potuto essere fruttifere. Invece, sul finale di tempo, da una palla persa è scaturito un contropiede dei locali che è valso il vantaggio per la Leonfortese. Nella ripresa ci si aspettava una reazione da Ravalli e soci, invece, una svista clamorosa del direttore di gara, ha consentito ad un attaccante locale di aggiustarsi la palla con le mani e di ribadire in rete per il raddoppio. Vane sono state le proteste dei biancazzurri che qualche minuto dopo sono rimasti in inferiorità per via della doppia ammonizione ai danni di Bryan. Con l’uomo in meno il Cigno non si è dato per vinto e a dieci dal termine ha accorciato le distanze con capitan Ravalli su azione di corner. La rete ha dato spinta ai biancazzurri che si sono protesi in avanti, ma gli sforzi non sono stati ripagati e dopo i minuti di over time si è materializzata la sconfitta.

Di seguito il commento di mister Angelo Galfano:

“Sono qui a commentare una sconfitta rimediata nonostante la squadra abbia fatto una buona prestazione. Peccato perché avevamo iniziato bene e avevamo avuto anche qualche buona occasione per passare in vantaggio. Abbiamo avuto un paio di azioni in cui avevamo la superiorità numerica, ma non siamo stati bravi e fortunati a sfruttarle. Sul finale di primo tempo abbiamo fatto un’ingenuità in una rimessa laterale a nostro favore, abbiamo perso palla e loro in contropiede sono riusciti a passare in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo subito il raddoppio, in occasione di un’azione nella quale un loro giocatore si è avvantaggiato con un netto tocco di mano per portarsi via la palla. I ragazzi si sono innervositi e siamo rimasti in dieci per via dell’espulsione di Bryan. Nonostante tutto i ragazzi non si sono arresi e con Ravalli abbiamo ridotto le distanze. Nel finale abbiamo dato tutto per raggiungere il pareggio, ma i nostri sforzi sono stati vani e così si è materializzata questa sconfitta”.

