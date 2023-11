Il sisma del 1693. Modica e il Val di Noto ricostruiti. Sabato Convegno

“Modica 1693: Urbanistica e Ricostruzione. Attualità e prospettive” è il tema di un convegno che si terrà sabato 25 Novembre, alla la Fondazione Grimaldi.

L’evento, che avrà inizio alle ore 9.15, è uno sguardo al passato (il sisma del 1693, evento catastrofico fissato indelebilmente nella memoria e nella coscienza collettiva della Sicilia, che sconvolse l’assetto del Val di Noto sotto il profilo urbanistico – e non solo), al presente e al futuro.

Il 1693 segna un punto zero per l’assetto dei centri urbani del Val di Noto.

La ricostruzione dopo il trauma del sisma esige un nuovo ordine, che si esplica in modalità diverse e si fonda su opzioni differenti, a partire dalla scelta del sito di ricostruzione.

Noto rappresenta il modello della dis-locazione; altre città, come Modica, saranno ricostruite con criteri nuovi, sia sotto il profilo strutturale che urbanistico, nel sito del precedente insediamento, quasi in segno di sfida alla Natura Matrigna.

Il Convegno propone una riflessione collettiva sulle scelte urbanistiche del passato, che necessariamente orientano il presente e il futuro di questa Città .

Interverranno dopo i saluti Istituzionali i professori Bruno Messina ed Emanuele Fidone, docenti ordinari di composizione Architettonica ed Urbanistica dell’Università di Catania, ( Santa Maria del Gesù e rinascita della città) quindi l’Arch. Orazio Caruso (Tipologie architettoniche nel paesaggio ibleo), il dr. Piero Martello, già presidente della sezione lavoro del tribunale di Milano e direttore della rivista Lavoro e Diritti Europa (L’urbanistica fra il Diritto e la Sociologia), il prof. Orazio Licciardello, docente ordinario di psicologia sociale all’Università di Catania

( Aspetto sociali dell’urbanistica) e l’architetto Giuseppe Scannella ( L’urbanistica di domani, a Modica e altrove). Modererà i lavori Antonio Pugliese, presidente del centro di documentazione ricerca e studi sulla cultura dei rischi. I lavori saranno conclusi dal prof. Paolo La Greca docente ordinario di urbanistica all’Università di Catania e Vice Sindaco della città.

Il Convegno è organizzato dal Centro Studi, Documentazione e Ricerca sui Rischi (Presidente: Antonio Pogliese) e dalla Fondazione Salvatore Calabrese – ETS Modica (Presidente: Luigi Calabrese), con il supporto del Lions Club Modica, degli Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Ragusa, della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi (Presidente: Salvatore Campanella).

