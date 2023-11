Giarratana. Accoglienza delle reliquie di S.Antonio di Padova

A Giarratana domenica prossima 26 novembre grande festa per l’accoglienza delle reliquie di Sant’Antonio di Padova. Si tratta di un’urna che contiene una parte di osso e di un busto dorato con la “massa corporea” del santo. L’accoglienza, che sarà guidata dal parroco, il sacerdote Francesco Mallemi, è prevista dinanzi alla chiesa Madre domenica alle 18. Quindi, si procederà in processione sino alla chiesa di Sant’Antonio Abate dove le reliquie saranno ospitate durante il periodo della permanenza a Giarratana, cioè sino a martedì. Alle 18,30 di domenica ci sarà la santa messa solenne presieduta da padre Giovanni Milani, delegato della “pellegrinatio” antoniana. Durante la celebrazione eucaristica, ci sarà la consegna della reliquia donata alla comunità di Giarratana e la benedizione del pane. Lunedì, invece, alle 10, ci sarà l’incontro con i ragazzi delle scuole elementari e medie dell’istituto comprensivo Luigi Capuana di Giarratana. Nel pomeriggio, alle 17, l’adorazione eucaristica mentre alle 18 è in programma la santa messa e la benedizione del pane. La chiesa di Sant’Antonio abate resterà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 16 fino alla conclusione della celebrazione eucaristica.

