Ispica. Sospesa licenza a titolare esercizio pubblico

Dovrà la sua attività per sette giorni il titolare di un esercizio pubblico sito nella fascia costiera di Ispica che nelle scorse settimane era stato sottoposto ad un controllo di Polizia Amministrativa interforze in ottemperanza all’ordinanza del Questore della provincia di Ragusa TROMBADORE, finalizzata all’attività di prevenzione, controllo e vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento.

In quella circostanza il dispositivo interforze composto da operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza avevano accertato che nel corso di una serata organizzata presso il citato locale non erano state rispettate alcune delle prescrizioni contenute nella licenza di P.S. rilasciata dal Questore.

In particolare venivano accertati sia il mancato rispetto dell’orario consentito sia la mancanza di idonei sistemi contapersone per ciascun varco di accesso ed uscita che non hanno permesso di quantificare l’effettivo numero degli avventori presenti nell’area autorizzata all’atto del controllo.

Il Questore della Provincia di Ragusa Dr. Vincenzo Trombadore, in esito all’istruttoria espletata da personale in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, ha disposto la sospensione per giorni sette della licenza di P.S. rilasciata al titolare dell’esercizio pubblico con annessi trattenimenti danzanti, sito nella fascia costiera del Comune di Ispica.

Oltre alle sanzioni amministrative irrogate al trasgressore da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, l’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, al fine di infrenare il reiterarsi delle condotte contrarie alle disposizioni e ai provvedimenti dell’Autorità di P.S., ha pertanto sospeso per sette giorni la licenza di P.S. a suo tempo rilasciata.

