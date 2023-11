Incidente sul lavoro a Donnalucata (Scicli). Grave un tunisino

A Scicli, incidente sul lavoro in Contrada Currumeli/Bommacchia, nelle campagne di Donnalucata. Un 41enne tunisino è caduto dal tetto di un capannone all’interno di un’azienda agricola. Non sono ancora chiari i motivi che hanno causato la rovinosa caduta; i carabinieri, intervenuti sul posto, stanno vagliando diverse ipotesi per fare maggiore chiarezza.

Sul posto l’ambulanza del 118 (nella foto di Franco Assenza) per prestare le prime cure alla vittima. E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato sull’area gestita dalla stessa ditta dove è avvenuto il sinistro. L’uomo è stato trasferito al Trauma center di Catania.

