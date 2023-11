Manenti(Confcommercio Sicilia) premiato a Malta dal Presidente Della repubblica dell’isola Vella

Il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, insignito del prestigioso riconoscimento “Turismo Mediterraneo”. La consegna domani, giovedì 23 novembre, nell’ambito del “Mediterranean tourism forum” che si tiene all’Hilton di Malta. Sarà il presidente della Repubblica dell’isola dei Cavalieri, George Vella, a consegnare il riconoscimento che attesta l’impegno di Manenti finalizzato a garantire la crescita comune delle due isole, la Sicilia da un lato, Malta dall’altro, soprattutto sul versante turistico. Proprio a questo proposito, l’anno scorso, Confcommercio Sicilia ha stipulato un protocollo d’intesa con Mtf, un’organizzazione non governativa maltese, rappresentata da Andrew Agius Muscat, segretario generale, presente nei giorni scorsi a Sciacca in occasione dei lavori della terza conferenza di sistema dell’organizzazione di categoria, che punta ad aumentare il potenziale di crescita del turismo sostenibile in tutta la regione del Mediterraneo. Il forum dell’Hilton ospita oltre cinquanta oratori provenienti da trenta Paesi che discuteranno sul futuro del turismo. Prevista una sessione plenaria e masterclass guidate dal conduttore della Bbc Rajan Datar. Il tema centrale sarà “Vita mediterranea: l’equilibrio tra turismo e ambiente e la pace nel Mediterraneo”.

Salva