Autostrada Ispica-Modica. Si apre il 7 dicembre prossimo

Svincoli ultimati, tratti viari definiti: ora l’apertura del tratto autostradale Ispica-Modica è ufficiale. Inaugurazione il prossimo 7 dicembre.

Da mesi si insegue l’apertura con date che sono già state superate. Si era detto entro metà luglio e poi ancora entro metà agosto. Nessuna di queste è stata rispettata. Però adesso sembrerebbe arrivare il tanto atteso momento. E’ prossima l’inaugurazione in via ufficiale del tratto autostradale Ispica-Pozzallo-Modica che avverrà aperta al traffico il prossimo 7 dicembre.