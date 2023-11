Vittoria. Maltrattamenti scuola d’infanzia. Pm chiede 2 condanne

Il pubblico ministero, Monica Monego, ha chiesto la condanna a due anni di reclusione per le due maestre di una scuola dell’infanzia di Vittoria, a conclusione della requisitoria del processo, con rito immediato, davanti al Gip del Tribunale di Ragusa. Le due imputate sono . accusate di maltrattamenti aggravati in concorso ai danni dei bambini di una classe. Il 20 gennaio 2020, al termine di una attività di indagine svolta dalla polizia di Stato – Squadra mobile e commissariato di Vittoria, le due donne erano state poste ai domiciliari.

Dalle indagini e dal materiale audio e video raccolto, era emerso che le due donne attuavano ai danni dei bambini “gratuite ed inaudite violenze fisiche e verbali. Quotidianamente e senza alcun motivo le donne insultavano, umiliavano, spintonavano, strattonavano e percuotevano le povere vittime indifese che ormai, impietrite, sottostavano ai continui maltrattamenti e vessazioni, senza reagire e senza potere, data la tenerissima età – tutti al di sotto dei 3 anni -, non potendo neanche raccontare le angherie subite ai genitori”. Per le due donne – che vennero sospese dal servizio per un anno -, il processo iniziò ad aprile del 2020 con 24 parti offese che in buona parte si costituirono parte civile.

