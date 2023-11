Concorso CPI: a breve la convocazione dei vincitori

Questa mattina è stata ascoltata in I Commissione Affari Istituzionali, presieduta dall’esponente della DC, Onorevole Ignazio Abbate, la Dott.ssa Carmen Madonia, dirigente della Funzione Pubblica. Al centro dell’incontro l’iter per l’assunzione delle 487 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia. “I vincitori del concorso – commenta l’Onorevole Abbate – entreranno in servizio non appena approvati il conto consuntivo ed il consolidato 2022 che sono già in Aula. Se riusciremo ad approvarli entro il 30 novembre, come appare probabile visto che gli atti sono già in parlamento, ci sarà immediatamente la convocazione di tutti i vincitori di concorso. A seguire, in caso di eventuali rinunce, verranno chiamati gli idonei che prenderanno il posto, per scorrimento, dei rinunciatari. In questo modo, entrati in servizio tutti i vincitori, sarà possibile sopperire alla mancanza di personale che ha costretto la Regione a chiudere diversi uffici periferici. Città al momento sprovviste, ad esempio Scicli dove recentemente è stato approvato il progetto pilota per uno sportello CPI telematico, potranno ospitare questo servizio così importante per i cittadini”.

