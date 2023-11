Calcio. Frigintini fallisce il successo pareggiando col Vizzini

Il Frigintini calcio Città di Modica non riesce a superare il Vizzini calcio ma pareggia per 1-1 e fallisce il ritorno al successo. Una gara preparata con la consapevolezza di affrontare un avversario quadrato di buona levatura tecnica che tuttavia nei minuti finale del match si è salvata fortunosamente dagli attacchi portati dai rossoblù. La gara si era messa bene per la squadra di Buoncompagni con il gol di Simone Drago al 20’ che ha sorpreso il portiere ospite. Poco prima una conclusione di Scarso era stata deviata in angolo dall’estremo difensore ospite. E al 33’ -su punizione- Fusca ha tentato il tiro del 2-0 senza successo. Il secondo tempo molto più movimentato e al 5’ ancora i rossoblù pericolosi con Drago. Sulla ripartenza Strano mette al centro un cross sul quale non interviene nessuno dei suoi compagni per la deviazione sotto porta. Ancora ospiti in avanti ed ancora un pericolo per Gianchino che controlla bene, così come al 13’ para una conclusione di Bonaccorsi. Ma la pressione del Vizzini si accentua e al 17’ Strano in area di rigore anticipa Pianese e batte l’estremo difensore rossoblù. Poi una calma apparente e al 34’ Pianese si porta in area di rigore ospite mancando il gol del vantaggio. Riparte il Vizzini e al 36’ ancora Gianchino è chiamato ad una parata, che sulla rimessa serve Noukri che entra in ara di rigore ospite creando le condizioni per il vantaggio che non si concretizza. Poi gli ultimi dieci minuti nel corso dei quali i rossoblù hanno tre occasioni per passare in vantaggio: al 40’ Avola, al 45’ Drago che a 4 metri dal gol viene contrastato da un difensore, sul rovesciamento di fronte Strano manca il gol del 2-1 per il Vizzini e poi la più clamorosa palla-gol al 47’ con Giurdanella che recupera un buon pallone, supera anche il portiere e tira a botta sicura nella porta sguarnita ma colpisce il palo, riprende il pallone Drago per la ribattuta ma viene spinto alle spalle e atterrato in area. Nessun calcio di rigore e Vizzini che tenta di sfruttare un’altra occasione per il colpaccio sotto forma di un calcio di punizione dal limite con pallone calciato da Valerio sotto la traversa che Gianchino è bravo a deviare in calcio d’angolo.

FRIGINTINI 1

VIZZINI CALCIO 1

Frigintini: Gianchino, Assenza, Rosa, Buscema, Pianese, Wally, Noukri, Fusca, Drago, D. Calabrese (16’ st. Avola, 41’ st. Gambuzza), Scarso (21’ st. Giurdanella). All. Samuele Buoncompagni

Vizzini calcio: Bouallegue, Greco, Pancari, Messina (41’ st. Staita), Balba, Mascali, Ronsisvalle (25’ st. Aiello), Stramo, Bonaccorsi, Valerio, Dorata (1’ st. Aleandro Cunsolo). All. Antonio Costa

Arbitro: Simonpietro La Malfa (Palermo); Assistenti: Bentivegna (Ag) e Fabio (Cl)

Reti: pt.29 Drago, st.19’ Strano

