Il Santa Croce calcio ospita il temibile Leonzio

Ritorna a giocare fra le mura amiche il Santa Croce calcio che per l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza, affronterà il temibile Leonzio. È certamente una gara da prendere con le pinze per la squadra di mister Angelo Galfano che si troverà di fronte una compagine che partita male ad inizio torneo, da quando ha cambiato la guida tecnica ha cambiato certamente marcia e proviene da due vittorie consecutive. I bianconeri di Seby Catania sono una squadra che rispecchia il proprio mister e il suo credo di non mollare mai. Le vittorie che hanno conseguito sono sempre arrivate negli ultimi minuti dei novanta regolari e questo fa capire molto della mentalità che i lentinesi hanno acquisito da quando c’è alla guida il nuovo allenatore. D’altro canto mister Galfano conosce bene il modo di giocare dei prossimi avversari e proprio per le caratteristiche sopra descritte, ha cercato di preparare bene i suoi uomini ad affrontare una importante battaglia sportiva. Per il trainer biancazzurro è fondamentale continuare sulla strada imboccata nell’ultimo periodo e, quindi, è auspicabile continuare a fare risultati positivi. Galfano dovrà rinunciare a Iddrissa Camara che sarà assente per squalifica, mentre, dovrebbe essere recuperato il difensore Franco Figini che è stato fermo per tre settimane.

La gara si giocherà sabato pomeriggio allo stadio Kennedy e avrà inizio alle ore 15.00. A dirigere la contesa sarà il signor Alfonso Aquilina della sezione di Agrigento che sarà assistito dai signori Antonino Spano della sezione di Messina e dal signor Antonino Alessio Di Paola della sezione di Catania.

Salva