De Luca a Ragusa per l’assemblea provinciale Sud Chiama Nord

Cateno De Luca sarà domenica 19 a Ragusa. Parteciperà ai lavori dell’assemblea provinciale di Sud chiama Nord che si terranno nel comitato di piazza Igea 15, nel capoluogo ibleo. “E’ un invito – sottolinea Saverio Buscemi, coordinatore di De Luca per Ragusa – Sud Chiama Nord – che rivolgiamo anche a simpatizzanti e curiosi. Perché tutti assieme possiamo avere a cuore le sorti del nostro territorio. Nel frattempo, come abbiamo anticipato, stiamo lavorando per creare i comitati cittadini sulla scorta del percorso già intrapreso con De Luca per Ragusa. A breve, inaugureremo il comitato di De Luca per Comiso – Sud Chiama Nord che sarà coordinato da Giovanni Landro, un sostenitore che ha sempre creduto nel nostro movimento. Inoltre, De Luca per Comiso – Sud Chiama Nord ha trovato una intesa organizzativa e programmatica con la lista Spiga rappresentata su base territoriale da Gaetano Gaglio, intesa che ci vedrà impegnati insieme nelle elezioni in programma da qui a venire. Presto, inoltre, arriveranno anche notizie specifiche riguardanti la creazione dei coordinamenti di Vittoria, Modica e Pozzallo. Come è possibile notare, la carne al fuoco è davvero molta”.

