Si torna fra le mura amiche al cospetto del proprio pubblico per una sfida di grande interesse nel campionato. Domenica arriva a Comiso il Basket Academy Catanzaro che occupa, assieme alla Multiprestito Comiso ed Alfa Catania, la vetta della classifica destando grande impressione tra gli addetti ai lavori. Per la verità Catanzaro ha completato con un po’ di ritardo il proprio roster durante il precampionato. La squadra di coach Procopio è partita in sordina, poi ha aggiunto via via giocatori importanti che hanno impreziosito il team. I più esperienti sono sicuramente Sabbatino e Dmitrovic, che sono le menti del gioco dei calabresi, ma anche Sipovac e Perez da Rold sono giocatori importanti che fanno la differenza in questa categoria. A loro si aggiungono dei giovani molto interessanti, come Lopez, Tunno, Madella e Canestrari, che danno il loro contributo sia in una difesa molto ben organizzata che in attacco. I risultati sono arrivati fin dalle prime giornate, adesso stanno giocando bene e meritano l’attuale posizione di vertice.

Comiso vuole continuare il proprio trend positivo e conta di mettere in campo una buona prestazione per continuare, a sua volta, a cercare di mantenere il comando della classifica. Capitan Iurato e compagni godono di un buon momento di fiducia nei propri mezzi. Mostrano meccanismi di gioco ben rodati e uno spirito di squadra che porta a stare in campo con una fluidità e una varietà di soluzioni offensive notevoli. La distribuzione dei punti ad ogni incontro ne è la prova. Anche in difesa lo spirito di gruppo paga nel lavoro attento sotto i tabelloni e per limitare le soluzioni più pericolose degli avversari sul perimetro. L’applicazione mentale chiesta dai tecnici a tutti i giocatori individualmente porta benefici nel lavoro difensivo anche a livello corale.

“Questa partita – afferma Capitan Iurato – è importantissima, anche se non fondamentale, per il nostro percorso in campionato. Siamo consapevoli delle nostre capacità e pronti a dare il massimo sul parquet. Il Catanzaro è una squadra forte ma noi siamo concentrati sul nostro gioco e sulla nostra determinazione. Vogliamo offrire una prestazione di grande livello giocando come sappiamo fare, lottando su ogni pallone ed evitando distrazioni soprattutto in difesa che possono influire negativamente nel contesto del match. Cercheremo di portare a casa il risultato per Comiso e per i nostri sostenitori”.

Naturalmente la Multiprestito Comiso potrà contare ancora una volta sull’apporto del proprio calorosissimo pubblico, che come sempre dimostra di essere il “sesto uomo” in ogni incontro casalingo. Appuntamento per la palla a due alle 18:00 e che sia una grande domenica di sport.

