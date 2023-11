Modica, mangiano e scappano da ristorante e poi tornano

Una coppia, uomo e donna, mangia al ristorante giapponese e va via senza pagare. Poi, come se nulla fosse, i due si ripresentano qualche giorno dopo, e, riconosciuti, sono trattenuti fino all’arrivo dei carabinieri: è accaduto martedì scorso, intorno alle 13, in un ristorante giapponese del polo commerciale. Mentre la donna era scesa dall’auto con il cagnolino al guinzaglio, dirigendosi verso il locale, l’uomo stava parcheggiando l’auto. Ma i camerieri, accortisi che si trattava dei “portoghesi” che non avevano saldato il conto precedente di 150 euro, bloccano le porte, trattenendo la donna all’interno del ristorante, e lasciando l’uomo fuori.

