Show Dance. I modicani Cavallo e Polini Vice campioni del Mondo in Bulgaria

Si è svolto questo fine settimana a Varna in Bulgaria, il Campionato Del Mondo di south American Show Dance. La disciplina di Danza latino americane che racchiude oltre alle classiche danze latine la parte artistica della danza.

Modica Brilla a livello internazionale con Giovanni Cavallo e Maldivia Polini sabato sera hanno incantato il mondo della danza sportiva con il loro show di Michael Jackson.

Un tributo al re del pop con una coreografia complessa e ricca di colpi di scena, che la giovane coppia è riuscita a performare al meglio, e Tra le sei coppie finaliste, hanno conquistato la medaglia d’argento, acquisendo cosi il titolo di ViceCampioni Del Mondo.

Altri successi conseguiti in precedenza, come Pinocchio al mondiale in Cina nel 2017, o Comix a Bratislava nel 2018.

“Abbiamo lavorato sodo per preparare questo show – ha dichiarato Gianni Cavallo – un emozione unica poter ballare con la sua musica a un mondiale e riuscire nell’impresa. Un altro valore aggiunto alla nostra carriera che ci fa crescere ancora di più e ci motiva a continuare a crederci, abbiamo ancora tanti obiettivi e sogni da realizzare”.

Giovanni e Maldivia oltre a essere atleti professionisti di Danze Latino Americane sono anche i direttori tecnici della Move Dance Arte e Sport. Una realtà, che oggi ha diverse sedi anche a livello nazionale e continuando a essere un punto di riferimento per la provincia di Ragusa e la Sicilia sud orientale.

Un grande esempio per i giovani atleti che seguono la danza sportiva e un grande orgoglio per tutto il territorio.

