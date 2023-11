Pozzallo “non è tutto rose, fiori e palme”

All’ombra della Torre Cabrera, sembra scorrere tutto tranquillamente, ma da sempre nel sottobosco cittadino, si annidano azioni delinquenziali che piegano le attività economiche sane della città.

Ancora una volta, grazie alle forze dell’ordine, viene fuori una triste e amara realtà che catapulta la Pozzallo, conosciuta come ridente, pacifica e tranquilla cittadina marinara, ad una città con un alto tasso di criminalità, così come testimoniato negli ultimi 3 decenni, con le varie operazioni condotte contro la criminalità in tutte le sue sfaccettature, dallo spaccio della droga, all’usura ed estorsione.

“Tanti gli episodi negli anni, partendo dalla microcriminalità che, a volte vengono stigmatizzati o addirittura nascosti all’opinione pubblica – denuncia il gruppo politico Liberiamo Pozzallo – , per far credere di vivere in un isola felice, con la testa sotto la sabbia come gli struzzi.

La malavita nasce, cresce e pascola, dove vive l’indifferenza, dove tutto è tollerato, prevalicando chi opera onestamente nel rispetto della legalità e delle Leggi”.

Liberiamo Pozzallo ringrazia le forze dell’ordine per l’operazione svolta, invitandoli ad attenzionare ancor di piú a 360 gradi, su tutto quello che ruota a Pozzallo, nella speranza di liberarla dai mali oscuri, per un futuro libero dal malaffare e prospero nella legalità!

