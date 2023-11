Calcio. Semifinale di Coppa Italia. Il Modica pesca il Paterno’

È andato in scena il 14 Novembre presso la Sala Consiglio della sede del Comitato Regionale Sicilia della LND, a Ficarazzi (Palermo), il sorteggio per stabilire l’ordine di svolgimento delle gare delle Semifinali della Coppa Italia di Eccellenza 2023-24 (regolamento pubblicato sul C.U. n. 39 del 10 Agosto 2023).

Il sorteggio si è svolto alla presenza del presidente Sandro Morgana che ha dato il via al sorteggio dopo una breve introduzione, in sala anche Wanda Costantino, segretario della CR Sicilia, e Gianni Cutrera, dell’ufficio Attività Agonistica.

Le due gare andranno in scena rispettivamente Mercoledì 6 Dicembre gara valida per l’andata delle Semifinali e il 20 Dicembre il ritorno che decreterà le due finaliste. La sfida valida per il Girone B di Eccellenza vedrà il Modica Calcio giocare in casa la prima contro il Paternò.

Ironia della sorte, proprio questa domenica, 19 Novembre, le due formazioni si troveranno di fronte per dare il via a una lunga serie di big match che vedono le due compagini protagoniste in campionato e in coppa. Sfide emozionanti che regaleranno al pubblico lo spettacolo che solo questa categoria riesce a regalare.