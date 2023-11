Pediatria a Monterosso Almo. C’è la disponibilità

Il Gruppo dei Consiglieri comunali di minoranza sono stati ricevuti dal Direttore Sanitario dell’Asp di Ragusa, Raffaele Elia, per affrontare la questione pediatria nel borgo di Monterosso Almo. Dopo una lunga interlocuzione si è appreso che la dottoressa Agosta ha dato la sua disponibilità per svolgere il servizio nella cittadina montana. “ Felici di questo e della professionalità che metterà in campo al fine di tamponare temporaneamente il disagio, – ribadiscono i Consiglieri di minoranza- riteniamo che la politica monterossana avrebbe potuto premere per una soluzione più ottimale nell’interesse della collettività. Proprio per questo noi crediamo che sia una soluzione che non soddisfa le reali esigenze – continuano i Consiglieri comunali – perché non saranno le due ore settimanali a sopperire ai bisogni comunitari. Pertanto, vogliosi di far sempre di meglio, porteremo avanti la questione lanciando anche una petizione che faremo giungere alle sedi adeguate.

Salva