Ragusa. Saldo Canone idrico comunale 2023

Nei prossimi giorni verrà recapitata agli utenti la bolletta per il pagamento del canone idrico, relativa al saldo 2023 che risulta essere l’ultima bolletta emessa dal Comune di Ragusa e riguarda il periodo dal saldo 2022 al 30 aprile 2023.

Dal primo maggio 2023 i consumi idrici saranno verificati e fatturati dalla società Iblea Acque SPA, società a totale partecipazione pubblica, della quale fanno parte i dodici comuni della Provincia.

Per informazioni e delucidazioni relativi alle bollette di competenza del Comune di Ragusa ci si può rivolgere all’ufficio idrico sito in via Mario Spadola 56, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 15 alle 16.30.

È possibile ottenere informazioni anche telefonando al numero verde 800909687, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17 o inviando una email all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.ragusa.it o una PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it

Il Comune di Ragusa ha ulteriormente implementato i servizi all’utenza tramite lo Sportello idrico on line.

Tale servizio consente in maniera semplice e immediata la consultazione della propria posizione contributiva e, attraverso la sezione “Ticket”, la possibilità di inviare istanze o richieste di chiarimenti senza recarsi allo sportello. Per accedere è necessario registrarsi con lo spid oppure indicando nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e scegliere una password di accesso.

