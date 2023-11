Pozzallo. In febbraio il nuovo libro di Calogero Castaldo

Uscirà a fine febbraio 2024 il secondo romanzo dello scrittore e giornalista, Calogero Castaldo, dal titolo “À fimmina sditta” (la donna sfortunata), edizioni “Il Papavero” di Napoli.

Il romanzo, ambientato nella Pozzallo fra il 1935 e la fine della seconda guerra mondiale, ha come protagonista ‘Nzina Virdonaro, una giovane donna presa di mira dalle malelingue locali per il semplice fatto di portare sfortuna. ‘Nzina lotterà con tutte le sue forze per spegnere le voci sul suo conto, sfidando le donne del paese e arrivando anche ad uccidere, nel culmine della sua rabbia, anche alcune persone.

“Una storia ambientata nella Pozzallo che fu – racconta Castaldo – e che mi è stata raccontata da alcune persone che, oggi, non ci sono più. Alla base ci sono alcune ricerche storiche che ho effettuato presso la biblioteca di Pozzallo e altri racconti raccolti fra chi ha vissuto quel periodo. Non a caso, nel romanzo compaiono personaggi come il marchese Corrado Tedeschi, che tanto ha dato alla collettività pozzallese del tempo, e Benito Mussolini, che venne a Pozzallo per inaugurare l’ex Colonia Marina. Fatti veri, come mi è stato raccontato, di una donna forte che ha osato combattere e vincere contro uomini potenti e astute malelingue”.

Il secondo romanzo segue il primo, uscito nell’ottobre di due anni fa, “Kaùna e suo fratello” (edito dalla Di Leandro editore) presentato anche al Salone del Libro di Torino, nel 2022.

