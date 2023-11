Monterosso Almo. Mercoledì su Rai 3 la trasmissione Geo

Andrà in onda mercoledì 15 novembre, a partire dalle 16,30, su Rai 3, nella trasmissione Geo, condotta da Sveva Sagramola e Emanuele Biggi, il nuovo documentario dal titolo “La Valle degli Dei ” del regista Eugenio Manghi con la preziosa collaborazione, alle riprese e montaggio di Salvatore Siragusa.

Fondamentale, per la realizzazione del documentario, è stata la partecipazione di Gaetano Scollo e Turi Occhipinti per l’ospitalità ed il supporto logistico. Questi ultimi hanno fornito informazioni e contatti che hanno permesso di poter fare apprezzare le attività del luogo, aiutando di fatto, a promuovere le parti interessate del territorio Ibleo. Nelle foto alcuni momenti delle riprese.

Salva