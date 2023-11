Delegazione trattante Comune di Pozzallo: si a ripartizione FES

La delegazione trattante del Comune di Pozzallo ha dato oggi il suo assenso alla ripartizione del FES (Fondo Efficienza e Servizi).

Entro l’anno saranno liquidati ai dipendenti comunali le indennità dal 1 gennaio fino al 30 settembre 2023.

Entro il 30 novembre 2023 sarà organizzata un’altra riunione per definire il contratto decentrato e liquidare successivamente tutti i compensi spettanti conguagliati.

Un importante risultato ottenuto nonostante gli ostacoli creati da alcuni che materialmente hanno impedito la costituzione di un apparato apicale indispensabile per un ottimale funzionamento della macchina amministrativa e in grado di garantire, così come è avvenuto ormai da alcuni anni a questa parte, il pagamento mensile di tutte le indennità ai dipendenti comunali.

“Purtroppo – spiega il sindaco, Roberto Ammatuna – dopo il blocco dei concorsi, non si può non manifestare grande preoccupazione per la situazione attuale dell’Ente che è oggetto di manovre e di attacchi finalizzati a creare difficoltà finanziarie con grave danno per la città e per tutti i dipendenti comunali”.

Salva