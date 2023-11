Modica, auto sbanda in Contrada Catanzarello. Conducente Illeso

E’ andata bene ad un automobilista extracomunitario stamani, protagonista di un testa-coda, mentre, a bordo di una Fiat Uno, stava percorrendo la strada Catanzarello, alla periferia di Modica. Non si sa ancora se per un malore o per la velocità, sta di fatto che l’uomo ha perso letteralmente il controllo del mezzo andando in testa-coda e sbattendo contro un muro. Per tirarlo fuori dall’abitacolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia municipale. Solo qualche escoriazione per l’automobilista che ha rifiutato il ricovero.

