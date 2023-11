Modica, si è insediato il nuovo parroco di S.Paolo al Carmine

Si è insediato sabato sera, ufficialmente, Don Antonio Sparacino, nuovo parroco di San Paolo al Carmine di Piazza Matteotti a Modica. È stato il vescovo della Diocesi di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, a celebrare la funzione religiosa, alla presenza di un considerevole numero di fedeli (compresi i genitori ed il fratello del nuovo parroco), dei confratelli Don Giuseppe Stella (arciprete della città), Fra Antonello e Fra Emanuele. Un appuntamento che ha visto partecipare il vice sindaco e la presidente del consiglio comunale di Modica, Giorgio Belluardo e Maria Cristina Minardo, l’assessore Samuele Cannizzaro, la consigliera comunale Elena Frasca, il comandante della polizia locale, Rosario Cannizzaro, ed anche il sindaco di Scicli, Mario Marino, la presidente del consiglio comunale, Angela Desirè (Don Sparacino, modicano, per anni è stato parroco nella cittadina), oltre alle altre autorità militari. Il presidente del consiglio pastorale parrocchiale, in apertura, ha dato il benvenuto al nuovo parroco auspicando un cammino di fede forte. Entusiasta, a fine celebrazione, il vescovo per la bellezza della chiesa, “ricca di tesori, che dovrà essere giardino e fontana per il centro storico modicano”. Il nuovo parroco ha omaggiato, a nome della sua comunità, il vescovo di un caratteristico presepio.

Salva