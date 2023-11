Caro voli. Arrivano le contromisure del Governo Siciliano

Il governo siciliano mira contrastare il caro voli per agevolare i siciliani finora costretti a subire l’impennata dei prezzi, soprattutto nei periodi di alta stagione e festivi. Sconti sul costo dei biglietti aerei per tutti i residenti in Sicilia. I passeggeri residenti nell’Isola potranno beneficiare di una riduzione del 25 per cento sul costo di ogni singola tratta.

Lo sconto arriverà al 50 per cento per le cosiddette categorie prioritarie: gli anziani con più di 65 anni, i viaggiatori per ragioni sanitarie, gli studenti, i giovani under 26, i disabili con almeno il 67 per cento di invalidità, i residenti con un Isee inferiore a 9.360 euro, gli atleti agonisti, i dipendenti con sede di lavoro fuori dalla regione. L’iniziativa partirà già a dicembre. Domani il governo Schifani pubblicherà il bando per raccogliere le adesioni delle compagnie aree.