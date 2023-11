Bollette pazze Iblea Acque S.p.A.. Ad Ispica qualcosa si muove

Bollette pazze Iblea Acque S.p.A. e cosa fare per tutelare i nostri diritti come utenti e consumatori.

“Non mi sono mai fidato di chi amministra in modo superficiale e vessatorio per conto dei cittadini – dice Corrado Monaca, già candidato alle Regionali – . E per questo siamo operativi e vi assisteremo gratuitamente per inoltrare il reclamo e contestare l’errata fattura all’attuale gestore Iblea Acque.

Voglio ringraziare la responsabile del Patronato-Caf-Servizi al cittadino INAPI – Ispica per aver messo a disposizione uno spazio all’interno della locale sede di Ispica”.

Da lunedì 13 novembre chiunque potrà recarsi presso la sede Inapi-Ispica di Via Francesco Crispi 14, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, portando con sé copia della fattura dell’acqua ricevuta e copia dei propri documenti di riconoscimento.

“Questo il primo step, dopodiché ne seguiranno altri perché questa volta, nel dubbio, preferiamo tutelare i nostri diritti lesi nei modi consentiti dalla legge. Un noto amministratore continua a bleffare sperando che nessuno si accorga di certa gestione “allegra”.

Non questa volta, perchè i cittadini hanno il sacrosanto diritto di ricevere un servizio pubblico equo, efficiente e trasparente. E’ ridicolo anche il tentativo di qualche post spiegazione e marcia indietro…alcune situazioni sono già cristallizzate negli atti e nei fatti. Non ve ne siete accorti o omettere è diventata la regola?

Dopo un periodo di approfondimento e di confronto con Arera, abbiamo tutti gli elementi per dimostrare diverse violazioni in materia di qualità contrattuale e di misura del servizio idrico integrato, nonché violazioni dei diritti di utenti e consumatori.

Per qualsiasi info e/o chiarimenti sulle bollette ricevute, cercherò di dedicare e di essere presente qualche ora la settimana presso la sede INAPI Ispica di Via Francesco Crispi 14.

Infine, siamo in attesa di conoscere la data del prossimo consiglio comunale – conclude Monaca – che abbiamo richiesto di convocare per approfondire e fare chiarezza su tutta questa surreale vicenda e sulla società in house Iblea Acque S.p.A. che di pubblico ha solo il capitale sociale e non anche doveri nei confronti di utenti e consumatori”.

