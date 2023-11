Ragusa. Aggredito infermiere al Pronto Soccorso: c’è il processo

Il 15 agosto 2022 la FP CGIL segnalò l’aggressione avvenuta qualche ora prima al Pronto Soccorso di Ragusa, solidarizzando con l’infermiere costretto a fronteggiare – con qualche conseguenza alla propria incolumità – l’esagitato accompagnatore di una paziente in attesa di essere visitata. L’energumeno, a quanto riferito dagli addetti sanitari presenti, strattonava a più riprese l’operatore sanitario, rischiando di urtare violentemente una mamma con in braccio la sua bimba, anche loro in attesa di visita. Soltanto la presenza di spirito dell’infermiere e della mamma impedì conseguenze alla minore.

“Abbiamo avuto notizia – dice la Cgil – che a breve si svolgerà presso il Tribunale di Ragusa la prima udienza del procedimento che accerterà le eventuali responsabilità del facinoroso per quei fatti incresciosi, non è intenzione degli scriventi arrogarsi compiti e funzioni di stretta competenza degli Organi preposti, meritevoli della massima fiducia e rispetto ma dispiace a questa Organizzazone Sindacale che, a fronte della gravità dell’evento, l’Asp di Ragusa, forse per una banale disattenzione o per altre ponderate motivazioni non si sia costituita Parte Civile.

Tuttavia, quali rappresentanti della FP CGIL, non percepiamo da parte dell’ASP quella sensibilità attesa e a nostro avviso doverosa nei confronti dei propri dipendenti, i quali spesso suppliscono con spirito d’abnegazione alle contingenti criticità dovute all’esiguo numero degli addetti in servizio, situazione che a distanza degli eventi continua a perdurare.

I Professionisti Sanitari sono comunque dei Pubblici Ufficiali con il delicatissimo compito di sopperire alle carenze del sistema interfacciandosi con una variegata utenza, a volte oltremodo aggressiva, come nell’evento descritto.

Come il 14 agosto del 2022 anche oggi la FP-CGIL rinnova sostegno e solidarietà al collega e a tutti gli altri addetti sanitari che prima di lui e – ahimè – anche dopo, sono stati fatti oggetto di insulti ed atti violenti più o meno gravi”.

