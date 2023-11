Serie D maschile. Avimecc Volley Modica vince a Pedara

Giavì Pedara 1

Avimecc Volley Modica 3

Parziali: 16/25, 20/25, 25/22, 23/25

Modica – Inizia con un bel successo in trasferta la “storia” della formazione di serie D dell’Avimecc Volley Modica, che sabato all’esordio ha ottenuto un successo in quattro set sul campo della Giavì Pedara.

Una buona prova del sestetto di coach Ciccio Italia formato dai giovani delle formazioni under 19 e under 17 che hanno vinto immediatamente l’emozione del debutto e hanno mostrato i “muscoli” a una squadra come quella etnea che ha avuto il sostegno di un pubblico molto corretto, ma rumoroso che ha cercato in tutti i modi di trascinare la formazione di casa.

I giovani biancoazzurri, tuttavia, non si sono lasciati intimorire, segno che stanno acquistando carattere e hanno vinto a mani basse il parziale di apertura (16/25).

Stesso andamento nel set successivo, dove la formazione di casa ha provato a reagire, ma il sestetto modicano ha rimandato al mittente il tentativo aggiudicandosi anche la seconda frazione di gioco (20/25).

Nel terzo set i catanesi hanno provato ad alzare i ritmi e approfittando di un piccolo calo dei modicani hanno cercato di rientrare in partita e ci sono riusciti vincendo seppur con tanta fatica il parziale 25/22, mettendo così pressione ai giovani biancoazzurri.

Con la palestra pedarese diventata una vera e propria “torcida”, la partita si è fatta più combattuta. Coach Italia ha spronato i suoi atleti a dare il massimo e a non lasciarsi intimorire dal tifo invernale che sosteneva i padroni di casa ed è riuscito a far tirare fuori gli “attributi” al giovane sestetto della Contea che in una lotta al cardiopalmo, nel quarto set è riuscito a spuntarla al fotofinish (23/25) e a portare a casa i primi tre punti stagionali.

“Questo è un gruppo che ha ancora numerosi margini di miglioramento – dichiara a fine match Giorgio Scavino, responsabile delle formazioni under e della formazione di serie D della Volley Modica – finalmente dopo averci lavorato in preparazione del campionato i ragazzi sono riusciti a mettere in campo il carattere di squadra e sono usciti vittoriosi da un campo difficile, dove grazie al calore del pubblico, che comunque bisogna sottolineare è stato correttissimo, qualsiasi squadra troverà difficoltà a portare via dei punti. Noi ci siamo riusciti e se il detto chi ben comincia è a metà dell’opera, noi siamo sulla buona strada”.

Sabato prossimo alle 17 al “Geodetico” di via Fabrizio, per i giovani pallavolisti modicani è in programma l’esordio casalingo contro il Gravina.

