L’Avimecc Volley Modica vince in quattro set, al “PalaRizza”

Avimecc Volley Modica 3

DelCar Lecce 1

Parziali; 25/23, 19/25, 26/24, 25/18

Avimecc Volley Modica: Raso 9, Di Franco 12, Capelli 1, Putini 1, Chillemi 10, Cascio, Buzzi 8, Tidona, Spagnol 20, Nastasi (L1), Lombardo (L2), n.e: Italia, Giudice. All. Enzo Distefano, Ass: Salvo Nicastro

DelCar Lecce: Mazzone 18, Mariano, Ferrini 11, Scaffidi 5, Cipolloni, Arguelles 27, Monteiro 1, Lanciani 5, Matani 2, Deserio, Cappio (L1), n.e: Russo (L2), Schiattino. All. Omar Fabian Pelillo, Ass: Luca Bramato.

Arbitri: Giovanni Ciaccio e Sergio Pecoraro di Altofonte

Modica – Con una prova di carattere e tutta cuore l’Avimecc Volley Modica “doma” in quattro set il roccioso Lecce e conquista un successo che fa bene a morale e classifica e riscatta la prova opaca di Napoli.

Un successo tanto voluto quanto meritato per i “Galletti” biancoazzurri che nel primo set sono stati capaci di rialzarsi dopo un inizio poco felice. Sotto di cinque punti, infatti, il sestetto modicano è riuscito prima a rimontare e poi a vincere regalando entusiasmo anche al pubblico accorso ancora una volta numeroso a sostenere Chillemi e compagni.

Inizio match in salita per i biancoazzurri di casa che sono subito costretti a inseguire i leccesi (5/8) che anno in Arguelles la bocca di fuoco difficile da contenere. Coach Distefano chiama a raccolta i suoi ragazzi che iniziano una lenta ma continua rimonta che è quasi completata a metà frazione (15/16). Un break di 6 -3 con Spagnol e Chillemi che penetrano con continuità nella difesa pugliese cambia l’inerzia del set con l’Avimecc che prima mette la freccia (21/19), poi rimanda al mittente il tentativo di rimonta ospite e poi chiude 25/23 in 31′ con Daniele Buzzi che firma il punto che porta avanti i modicani.

Modica ancora costretto a inseguire anche in apertura del secondo parziale (5/8). Mazzone e Arguelles fanno la voce grossa sotto rete e a metà frazione la forbice del punteggio si allarga ulteriolmente (11/16). Chillemi e compagni provano a ricucire lo strappo, ma questa volta Lecce resta sul pezzo e non cede di un centimetro (16/21) e alla fine pareggia i conti in 31′ con il 19/25 messo a terra da Ferrini.

Tutto da rifare e nel terzo set Modica riparte più motivato e si porta subito avanti di 2 (8/6). Lecce però rimane in scia dei biancoazzurri e prova a reagire. A metà frazione i padroni di casa sono avanti di 3 (16/13), ma non riescono a scrollarsi di dosso gli avversari che nella fase finale del set sono col fiato sul collo dei modicani (21/20). Si va avanti punto a punto fino ai vantaggi che premiano l’Avimecc con l’ace di Daniele Buzzi che “griffa” il 26/24 e riporta avanti i modicani.

Lecce accusa il colpo, ma non ha nessuna intenzione di mollare e l’inizio del quarto parziale è in sostanziale equilibrio (8/7). Ma il muro e la difesa riescono a limitare le offensive leccesi (di Arguelles in particolare) e Modica a metà frazione allunga di 3 (16/13). Lecce è sulle gambe e perde lucidità e Modica sente odore di vittoria piena e ne approfitta prontamente. Spagnol e compagni scavano il solco definitivo (21/16) e chiudono i conti con un 25/18 in 27′ che regala il primo successo pieno della stagione.

“E’ una vittoria voluta e che ci serviva – spiega a fine match Marco Spagnol – venivamo da una brutta sconfitta a Napoli ed era doveroso rifarsi. È stata una partita bellissima ci abbiamo messo grinta e carattere anche nei momenti di difficoltà. Il primo set siamo partiti male e siamo andati subito sotto anche di molto, ma siamo riusciti a recuperare e questo è segno di un grande carattere di tutto il gruppo”.

