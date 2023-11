Telefonata tranello a Meloni: figuraccia o trigger? …l’opinione di Rita Faletti

La telefonata trabocchetto dei due comici russi a Meloni il 18 settembre scorso, ha suscitato stupore e imbarazzo nella maggioranza, critiche e godimento mascherato da indignazione nell’opposizione. Sarebbe stato lo stesso a ruoli invertiti. Meloni c’è cascata, e come lei e prima di lei, illustri personaggi tra cui Gorbacev, Erdogan, Merkel, McCain, Sanchez, Kissinger, il principe Harry. La premier si è fidata del filtro dell’ufficio diplomatico di Palazzo Chigi e ha espresso il proprio pensiero su Ucraina, migranti e rapporti con l’Europa. Ci ha messo la faccia, come spesso dice, questa volta esagerando e senza vedere in faccia l’interlocutore. Cosa ha detto? Che la controffensiva ucraina procede lentamente, che c’è stanchezza nelle opinioni pubbliche e che bisogna trovare una soluzione che però non contrasti con il diritto internazionale; che l’immigrazione è una questione difficile sul piano umanitario, logistico e della sicurezza e che ai partner europei non interessa, neanche le rispondono al telefono. Niente di così sconcertante né tanto diverso dalla realtà, nessuna “figuraccia planetaria”. Piuttosto un’occasione per riflettere, tutti, italiani e europei. Gli omologhi di Meloni sanno che la guerra di Putin contro Kyiv non tiene più i loro concittadini incollati alle tv, che gli immigrati sono un problema di cui farebbero volentieri a meno, soprattutto dal 7 ottobre scorso, e chiuderebbero porte e finestre per fermare i flussi. Sanno anche però che immigrazione è connessa a economia e demografia e che economia e demografia sono connesse a sicurezza, che i cittadini europei reclamano come loro diritto fondamentale. Meloni ha chiuso temporaneamente i confini con la Slovenia, ma non può proteggere i confini esterni dell’Ue lungo gli 8000 km. di costa. Sanno, gli omologhi di Meloni, che l’accoglienza dovrebbe tener conto delle aree di provenienza e che gli islamici si integrano a fatica, a volte mai. Ma questo non si può dire, non sarebbe politicamente corretto. Lo dicono però recenti sondaggi condotti in Francia, dove la convivenza tra illuminismo delle libertà e integralismo religioso è difficile quando non fatale per le libertà. I numeri: il 49 per cento dei musulmani sotto i 25 anni sostiene che non è l’islam a doversi adattare ai principi della République, ma il contrario, il 27 per cento che la sharia dovrebbe prevalere sulle leggi statali e il 68 per cento rivendica il diritto di indossare il velo nelle scuole e nelle aule universitarie. Dunque: il piano Mattei per l’Africa, aiutiamoli a casa loro, è condivisile o no? E’ attuabile o no? Questione Ucraina. Gli omologhi di Meloni, lasciamo stare le opinioni pubbliche dei rispettivi paesi, non si nascondono certo il sospetto che lo scherzetto giocato alla premier dai due russi (vicini al Servizio per la sicurezza della Federazione russa?) abbia addentellati con la propaganda di Mosca che lavora attivamente per portare avanti un attacco in forme diverse e anche sofisticate contro le istituzioni che tengono assieme le democrazie occidentali, dalla Ue alla Nato. Non è un mistero che c’è un ramo dell’intelligence russa specializzato nella destabilizzazione dell’Europa. Il gas nervino a Londra, la violazione delle mail del Partito democratico americano, gettate in pasto al pubblico, sono solo due esempi. Gira anche l’ipotesi che l’attacco dei macellai di Hamas a Israele, preparato da tempo, non escluda la connivenza di Putin che non aspettava altro che un’altra guerra che distogliesse Europa e Stati Uniti dalla questione Ucraina. Da un mese circa, lo zar appare stranamente sorridente e non certo per come sta andando la sua guerra contro Kyiv. A parte i bombardamenti del Cremlino che distruggono infrastrutture e ammazzano civili, dei quali a Vladimiro poco importa mentre si dichiara angosciato per i civili palestinesi che muoiono sotto le bombe di Israele, l’esercito ucraino continua a combattere e infliggere perdite ai russi non solo sulla linea di contatto al fronte, ma concentrando gli attacchi nella costa occidentale della Crimea dove ha abbattuto una postazione della difesa antiaerea russa e preso di mira la flotta nel Mar Nero con i droni fabbricati in casa, gli FPV o “visuale in prima persona”, che consentono all’operatore di dirigerli sull’obiettivo con precisione millimetrica. Sono arrivati anche gli Atacms dagli Stati uniti e gli aiuti finanziari e militari dalla Germania, il paese più generoso dell’Ue. La stanchezza di cui ha parlato Meloni è solo musica per le orecchie di Putin. Tant’è che la rivelazione della telefonata fake avviene, con tempismo straordinario, il giorno precedente alla visita, la sesta dal 24 febbraio 2022, di von der Leyen a Kyiv. Suggerisce che l’Ue non è affatto stanca di aiutare il paese vittima dei crimini di guerra dello zar. Scesa dal Kyiv Express, la presidente della Commissione europea è stata accolta da Zelensky e, significativamente, ha preso parte alle celebrazioni organizzate in occasione della giornata dei 220mila lavoratori delle Ferrovie ucraine che dall’inizio dell’invasione non hanno mai smesso di lavorare per ricostruire i collegamenti tra le varie parti del paese, distrutti dalle bombe russe. “Sono qui, ha detto von der Leyen, perché intendo incoraggiare e rassicurare l’Ucraina che siamo e saremo saldamente al suo fianco. Ho molti argomenti di cui parlare: l’allargamento e la richiesta dell’Ucraina di diventare parte della Ue, del sostegno finanziario e militare a Kyiv e del dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia.” Zelensky ringrazia. I suoi uomini si muovono sul campo di battaglia, le nuove fabbriche stanno aumentando la produzione di droni che hanno iniziato ad interessare diversi mercati stranieri. A fine settembre, 250 rappresentanti di aziende di armi provenienti da trenta paesi sono arrivati nella capitale ucraina per stringere accordi e al Business Forum tedesco-ucraino a Berlino, è stata firmata una collaborazione con l’azienda tedesca Rheinmetall. Kyiv lavora, si ingegna, non si lamenta e sorride. Alla faccia di chi la vorrebbe sotto il giogo russo.

