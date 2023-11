Ragusa. Modifiche statutarie dell’Asd cronometristi “Hyblea”

Sabato 4 novembre alle ore 17 nella sala riunioni di Sport & Salute Spa di via Archimede a Ragusa si è svolta l’assemblea straordinaria dei soci dell’Asd cronometristi “Hyblea” per l’esame e l’approvazione delle modifiche statutarie ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2021 così come modificato dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

Il presiedente, Salvatore Tuttolomondo, dopo i saluti iniziali e aver verificato il quorum per la validità della costituzione dell’assemblea straordinaria, ha operato una disamina della nuova disciplina normativa relativa alle nuove norme in vigore dallo scorso 1° luglio relative al riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, alla quale occorre adeguarsi nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Federazione Nazionale Cronometristi (FICr).

Successivamente i cronos ragusani sono passati alla sottoscrizione sia dei contratti che consentono lo svolgimento dei servizi di cronometraggio sia delle liberatorie per le richieste della documentazione individuale necessaria a regolarizzare ogni posizione individuale.

Poi è stata la volta dell’esame e dell’approvazione delle modifiche statutarie che sono state approvate all’unanimità e sottoscritte da tutti i soci presenti, il tutto diverrà esecutivo dopo il visto da parte della FICr.

Una volta conclusa la procedura il presidente, Salvatore Tuttolomondo, ha sciolto l’assemblea straordinaria dando appuntamento ai soci per l’assemblea ordinaria in programma il prossimo gennaio.

