Celebrata la prima giornata del progetto Sanità Solidale

Riprende dopo la pausa estiva l’azione del progetto “Sanità Solidale”, giunto al suo terzo anno di vita, che assiste e garantisce le cure alle fasce più disagiate della popolazione, non solo agli extracomunitari. Si allarga la rete di collaborazioni al progetto, in quanto a supporto dell’iniziativa interviene adesso, accanto alla KAROL s.p.a., anche la Casa di Cure Triolo Zancla, presso la quale il 4 novembre 2023 si è svolta la prima giornata di visite con circa 40 pazienti con i Check up di base, cardiologici, ginecologici ed infermieristici.

Nella seconda giornata il 25 novembre interverrà anche il Cappellano Maggiore del Gran Baliato di Sicilia, arcivescovo Gualtiero Isacchi, ECLJ, che compirà una visita ai malati e guiderà un momento di preghiera interconfessionale per la pace.