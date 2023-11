Ospedale di comunità. Caruso e Bennardo, confronto con Asp Rg

“Grazie al prezioso lavoro della direzione generale sono stati compiuti tutti gli adempimenti necessari per l’avvio dell’iter di realizzazione dell’ospedale di comunità entro i termini previsti per evitare di perdere i finanziamenti stanziati.

L’ospedale di comunità, previsto dal Dm77, svolgerà una funzione intermedia tra l’assistenza domiciliare e il ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare ricoveri ospedalieri impropri e di favorire dimissioni protette in luoghi più prossimi al domicilio e più idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, di stabilizzazione clinica e di recupero funzionale”. E’ quanto affermano i consiglieri comunali di Ragusa, Rossana Caruso e Federico Bennardo, dopo essersi interfacciati, in proposito, con la direzione sanitaria dell’Asp 7. “L’ospedale di comunità di Ragusa – sottolineano i consiglieri – sarà realizzato presso il presidio ospedaliero Maria Paternò Arezzo restituendo un ruolo importante nell’offerta sanitaria territoriale. L’importo totale aggiudicato è di 1.419.908,91 euro, i lavori inizieranno a gennaio 2024 e si concluderanno a luglio 2025, con alcuni mesi di anticipo rispetto al termine ultimo di attivazione del 30 marzo 2026 contrattualmente previsto dal Cis (Contratto interistituzionale di sviluppo) siglato tra il ministero della Salute e l’assessorato della Salute della Regione Sicilia. La sua realizzazione colma un vuoto esistente ed arricchisce l’offerta sanitaria, aggiungendo un importante tassello e ponendo Ragusa alla pari di altre realtà. Continueremo a seguire l’iter fino alla sua realizzazione riconoscendo l’opera come strategica”.

