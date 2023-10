Marianna Buscema a Palermo con Faraone e Renzi al vertice dei nuovi Presidenti Provinciali Italia Viva

Marianna Buscema ha partecipato, a Palermo, al primo incontro dei neopresidenti provinciali di Italia Viva, alla presenza dell’on. Davide Faraone e della senatrice Dafne Musolino, e con l’intervento del fondatore e leader del partito, Matteo Renzi. Sono state delineate le prossime tappe che Italia Viva affronterà anche in vista delle Europee in Sicilia. “Una fra tutte – chiarisce Buscema – riguarda quella che ci permetterà di continuare a girare negli ospedali siciliani per porne sotto attenzione le criticità. Ecco perché, insieme all’on. Faraone e alla senatrice Musolino, abbiamo pianificato anche una prossima visita in alcuni ospedali della nostra provincia proprio per raccogliere nella maniera migliore tutte le istanze e le necessità che arrivano dalla collettività. Naturalmente, la richiesta è quella di fare in modo che si possa investire di più, di fare girare un numero maggiore e più congruo di economie anche all’interno della Sanità locale per rispondere al meglio non soltanto alle esigenze dei cittadini ma anche di chi ci lavora”. A Palermo, poi, la presenza di Renzi è servita per tracciare ulteriori linee di impegno, indicando quali sono le sfide del partito in Italia e per quel che concerne la prospettiva europea. “Ciò che conta – continua Buscema – è la politica che vogliamo fare, una politica dal basso che sia sempre lì in ascolto per cercare di riportare chi dalla stessa si è allontanato. Insomma, puntiamo a una politica fatta di servizio. Ed ecco perché vogliamo impegnarci in maniera particolare anche per quanto concerne l’aspetto legato al mondo della Sanità”.

