Calcio, Eccellenza. Pari senza reti tra Leonzio e Modica

Leonzio – Modica Calcio 0 – 0

Leonzio: Cirnigliaro, Llama, Midolo, Strano, Tornatore, Trovato, Puccio, Sangiorgio, Famà, Ricca (20’ st Lanza), Mangiameli (28’ st Fiorentino). Panchina: D’Asero, Lanza, Riccieri, Russo, Iuculano, Mascara, Valenti, La Mesa, Fiorentino. Allenatore: Sebastiano Catania.

Modica Calcio: Marino, Ballatore (10’ st Ballatore), Cacciola, Aprile (10’ st Guerci), Vindigni, Diop, Incatasciato, Prezzabile (20’ st Agodirin), Grasso (10’ st Azzara), Manfrè (28’ st Kebbeh), Savasta. Panchina: Genovese L., Ababei, Ferotti, Guerci, Genovese P., Cicero, Agodirin, Kebbeh, Azzara. Allenatore: Giancarlo Betta.

Ammoniti: Sangiorgio (L), Diop (M), Famà (L), Aprile (M), Incatasciato (M), Mangiameli (L), Savasta (M), Llama (L), Guerci (M), Fiorentino (L)

LENTINI. Finisce a reti bianche (0 -0) tra Leonzio e Modica. La capolista non è riuscita a sfondare ed anzi nel primo tempo ha rischiato di capitolare quando l’arbitro, al 16′, ha assegnato all’undici allenato dall’ex Seby Catania un calcio di rigore, poi calciato da Famà. Marino, però, ha parato.

Un pari che vede il Modica Calcio guadagnare un punto importante in un campo ostico come quello di Lentini, contro la Leonzio è 0-0 con i padroni di casa pericolosi e propositivi, specie nel primo tempo, più concentrati sul pareggio nella ripresa. Un pareggio guadagnato su un campo sicuramente difficile, con un sussulto sul finale con Agodirin vicino al gol vittoria.

Il primo tempo vede un Modica poco reattivo con la Leonzio che inizia subito bene e aumenta la propria consapevolezza con il passare dei minuti, la formazione di Catania riesce a chiudere bene gli spazi e a trovare i corridoi utili per impensierire l’estremo difensore Marino. La prima occasione arriva dopo appena 4’ con Mangiameli che ci prova da fuori e sfiora la traversa, sulla traiettoria il portiere modicano che battezza il pallone fuori. La grande occasione è per i padroni di casa, al 15’ Diop atterra in area Famà, l’attaccante si presenta dal dischetto ma si fa ipnotizzare dal portiere avversario e spreca una grande opportunità di portare avanti i suoi. Per il Modica l’occasione arriva con Prezzabile che da dentro l’area prova a mettere il pallone dentro ma il guardalinee alza la bandierina e ferma tutto.

Il secondo tempo vede il Modica provarci subito al 4’ con Incatasciato che impensierisce Cirnigliaro, alla prima parata della sua partita. Servono solo 4 minuti per vedere un’altra occasione per la Leonzio che ci prova con Midolo da pochi passi, il suo pallone sarebbe sicuramente finito in rete se impattato con più violenza, invece ne esce una conclusione lenta e facile da parare per Marino. Al 15’ ci prova Savasta con un colpo di testa che lo trova poco coordinato e spedisce a lato senza impensierire il portiere avversario. Servono altri 10’ per vedere un’azione del Modica in attacco, questa volta con Azzara che non serve Agodirin ma prova a metterla in porta, conclusione a lato. La grande occasione del secondo tempo arriva al 42’ con Agodirin, il pallone messo in mezzo da Azzara lo trova a pochi passi dalla porta, l’attaccante rossoblu non centra la porta e chiude con un grande rammarico la gara.

“Ci aspettavamo questo tipo di gara, loro hanno giocato una partita fisica e di grande intensità. – le dichiarazioni di Betta – Sicuramente il primo tempo hanno giocato meglio, nella ripresa abbiamo spunto di più noi, una variante che mi fa dire che il pareggio è stato giusto. Abbiamo un organico importante e dobbiamo fare sicuramente meglio, siamo forti e dobbiamo dimostrarlo”.

RISULTATI

Misterbianco – Leonfortese 2 – 1

Real Siracusa – Jonica 2 – 2

Santa Croce – Atl. Catania 0 – 0

Gela – Rocca Acquadolcese 2 – 1

Leonzio – Modica 0 – 0

Mazzarrone – Messana 7 – 0

Nebros – Milazzo 0 – 1

Paternò – Enna 2 – 1

CLASSIFICA

Modica Calcio 16

Paternò Calcio e Città di Gela 14

Enna Calcio 13

