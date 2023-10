Forze di polizia. 17 extracomunitari irregolari espulsi

Dispositivo rafforzato di pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri, con il contributo di pattuglie della Guardia di Finanza e la collaborazione delle Polizie Locali, interessato tutte le fasce orarie in attuazione a quanto disposto dal Questore della provincia di Ragusa, Vincenzo Trombadore, in aderenza alle tematiche di settore approfondite in Prefettura in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la finalità di attuare misure di vigilanza atte a prevenire qualsiasi turbamento della convivenza civile ed a garantire la sicurezza dei cittadini.

A tal fine, l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, con la condivisione dei Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, attraverso l’espletamento di specifici servizi straordinari di controllo del territorio ha voluto dare un maggiore impulso al contrasto di quelle situazioni di illegalità garantendo il libero utilizzo e la fruizione degli spazi pubblici ai cittadini,

Inoltre, per contrastare la criminalità diffusa ed il consumo di stupefacenti il Questore della provincia di Ragusa ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, che quotidianamente vengono assicurati dalle pattuglie h24 su tutto il territorio della provincia, con l’affiancamento di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e di Unità Cinofile di Catania, appositamente richieste dal Questore al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per un contributo specializzato nella ricerca degli stupefacenti.

In occasione di tali controlli, finalizzati a reprimere e prevenire il consumo di stupefacenti tra i più giovani, sono state eseguite perquisizioni mirate volte a reprimere il consumo sempre più diffuso tra i giovani, che saranno portate alla attenzione dell’Autorità Giudiziaria per successivi sviluppi investigativi.

Nel complesso della capillare attività posta in essere, con controlli mirati ed accurati di tutti i luoghi ed i locali, sono stati identificati oltre 400 persone, di cui 90 extracomunitari regolari sul territorio e 17 che sono risultati irregolari ed espulsi dal territorio nazionale.

Inoltre, circa 150 sono stati i veicoli controllati e diverse le violazioni di varia natura al C.d.S. che sono state elevate a carico dei conducenti.

Salva